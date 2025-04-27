Десять жилых домов загорелись в селе Красноярского края

Фото: МЧС Красноярского края

В селе Таежное Красноярского края загорелись 10 жилых домов, сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, пламя быстро распространяется из-за теплой и ветряной погоды. Информация о пострадавших не поступала. На месте ЧП работают свыше 70 специалистов и 16 единиц техники.

Между тем в Городецком районе Нижегородской области произошел пожар на мусорном полигоне. Площадь возгорания составила 20 тысяч квадратных метров.

Как рассказал глава округа Александр Мудров, загорелись карты №2 и 3. Для контроля ситуации создан муниципальный штаб, также для установления обстоятельств пожара проведут расследование.

До этого в Оренбурге загорелась баня. К моменту прибытия пожарных пламя перекинулось на дома, находящиеся поблизости. Площадь возгорания составляла около 200 "квадратов". Спустя время пожар был ликвидирован.