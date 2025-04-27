Пожар произошел на мусорном полигоне в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "Глава Городецкого округа Александр Мудров"

Пожар на мусорном полигоне тушат в Городецком округе Нижегородской области на площади 20 тысяч квадратных метров. Об этом глава округа Александр Мудров написал в телеграм-канале.

По его словам, возгорание началось в ночь на 27 апреля. В настоящее время горят карты №2 и 3. На месте работают пожарные службы и техника регионального оператора.

Мудров уточнил, что проведенная в прошлом году работа по усилению пожарной безопасности дает основания говорить, что распространение огня за пределы горящих карт не происходит. Для установления обстоятельств инцидента будет проведено расследование, для контроля ситуации создан муниципальный штаб, добавил он.

Ранее в Оренбурге на улице Фрунзе загорелась баня. К моменту прибытия огнеборцев пламя перекинулось на крыши рядом стоящих домов. Площадь пожара составляла около 200 "квадратов".

Тушением огня занимались 28 человек и семь единиц техники. О пострадавших информация не поступала.