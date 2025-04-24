Новости регионов: в Забайкалье усилили борьбу с природными пожарами

В Забайкалье продолжают бороться с природными пожарами. После введения режима ЧС в регион прибыли дополнительные аэромобильные группы из Хабаровска и Красноярска – по 50 человек каждая. Спасатели привезли с собой оборудование для тушения и мониторинга. Также задействованы два самолета Ил-76.

В Челябинском зоопарке белый павлин по кличке Денис распустил хвост во весь вольер. Павлины используют такой жест, чтобы привлечь внимание самок или отпугнуть возможную угрозу.

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