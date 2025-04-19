ТАСС: вице-губернатор Вологодской области не признал вину по делу о взятке

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Заместитель главы Вологодской области Денис Алексеев, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, не признает свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Также накануне Басманный суд Москвы продлил Денису Алексееву меру пресечения в виде ареста. До этого адвокаты вице–губернатора возражали против его ареста и просили суд отправить обвиняемого под домашний арест или избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Напомним, Денис Алексеев был задержан 26 февраля по делу о взятке в особо крупном размере. Кроме того, за получение взятки в особо крупном размере арестован глава представительства Вологодской области в Москве Кирилл Бочаров. По версии следствия, Алексеев и Бочаров в 2024–2025 годах требовали взятку в 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации, реализующей инвестиционный проект по освоению лесов. Чиновники обещали решить вопрос о восстановлении аренды лесного участка, договор по которой был расторгнут региональным министерством.