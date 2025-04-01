Суд изъял коррупционные активы экс-замглавы кубанского ГУ МЧС Симоненко

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Краевой суд изъял в пользу государства коррупционные активы на сумму почти 360 миллионов рублей бывшего замначальника главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, сообщила Генпрокуратура РФ.

"Краснодарский краевой суд полностью удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры России об обращении в доход государства незаконно приобретенного имущества и денежных средств", – цитирует ведомство РИА Новости.

Столичный суд арестовал Симоненко 5 августа 2024 года. Для этого его этапировали из Краснодара в Москву. На тот момент статья, вменяемая экс-замначальника регионального главка МЧС, не уточнялась.

Позже СК обвинил Симоненко в организации покушения на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, а также в умышленном уничтожении чужого имущества. При этом сам задержанный отказался признать вину.

Кроме того, Генпрокуратура РФ потребовала взыскать через суд в пользу государства имущество Симоненко и пятерых членов его семьи, в которое входят недвижимость, автомобили и денежные средства в размере свыше 120 миллионов рублей.

