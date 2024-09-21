ТАСС: экс-замглавы кубанского ГУ МЧС не признает вину в организации покушения на убийство

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Бывший заместитель начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко отказывается признать вину в организации покушения на убийство, сообщил представитель правоохранительных органов в беседе с ТАСС.

Симоненко также не признает вину и в уничтожении чужого имущества, отвергая таким образом все обвинения, что были ему предъявлены, подчеркнул собеседник агентства.

Он обвиняется в организации покушения на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, а также в умышленном уничтожении чужого имущества. Кроме того, ему вменяют организацию к приготовлению убийства в составе группы, по найму, из корыстных побуждений.

Столичный суд арестовал фигуранта 5 августа. Для этого Симоненко этапировали из Краснодара в Москву. Правоохранительные органы в беседе со СМИ сообщили, что данное уголовное дело расследует центральный аппарат СК РФ.

Позже Генпрокуратура РФ потребовала взыскать через Краснодарский краевой суд в пользу государства имущество Симоненко и пятерых членов его семьи. Они владели недвижимостью, автомобилями и денежными средствами в размере свыше 120 миллионов рублей.

Также ведомство потребовало ввести против семьи Симоненко ограничения – запретить регистрировать недвижимое имущество и арестовать движимое имущество, а также банковские счета.

