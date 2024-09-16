ТАСС: экс-замглавы ГУ МЧС по Кубани Симоненко обвинили в организации покушения на убийство

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СКР предъявил экс-замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко обвинение в организации покушения на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, а также в умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом ТАСС сообщили источники в полиции.

Кроме того, ему вменяют организацию к приготовлению убийства в составе группы, по найму, из корыстных побуждений. При этом источник в правоохранительных органах подчеркнул, что в деле Симоненко отсутствуют коррупционные или экономические статьи.

5 августа столичный суд арестовал Симоненко. Для этого его этапировали из Краснодара в столицу. При этом правоохранительные органы в беседе со СМИ не уточнили, что именно вменяется Симоненко, но рассказали, что уголовное дело расследует центральный аппарат СК РФ.

Спустя время Генпрокуратура РФ потребовала взыскать через Краснодарский краевой суд в пользу государства имущество Симоненко и пятерых членов его семьи, в которое входят недвижимость, автомобили и денежные средства в размере свыше 120 миллионов рублей.

Также ведомство потребовало ввести против семьи Симоненко ограничения – запретить регистрировать недвижимое имущество и арестовать движимое имущество, а также банковские счета.

