СК возбудил уголовное дело в отношении генерала ВФУ Дмитрия Красильникова

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении генерала Вооруженных формирований Украины (ВФУ) Дмитрия Красильникова. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Красильников обвиняется в причастности к совершению преступлений на территории Курской области, в том числе ракетных ударов.

"В результате преступных действий Красильникова погибли и ранены значительное количество гражданских лиц, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт. Помимо этого, проживающие на территории Курской области мирные граждане вынуждены были покинуть места своего постоянного жительства", – говорится в заявлении.

Бои между ВС России и украинской армией продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область осуществлено при поддержке западных стран. По его словам, "образ жертвы" киевского режима был окончательно развеян агрессией украинских военных против мирного населения России. "Проект "Украина" был и остается инструментом Запада, конечная цель которого – нанесение РФ максимального ущерба, добавил офицер.

По последним данным Минобороны РФ, украинская армия за все время боев в Курской области лишилась более 12 795 военных.