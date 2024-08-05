Суд отправил в СИЗО замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю

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Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"Симоненко был этапирован из Краснодара в Москву, где Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу", – поделился собеседник агентства.

Источник агентства не стал уточнять, что именно вменяется Симоненко, но рассказал, что уголовное дело расследует центральный аппарат СК РФ.

Ранее Генпрокуратура обратилась в Краснодарский краевой суд с иском об обращении в доход государства имущества Симоненко и членов его семьи как приобретенное на неподтвержденные доходы. Согласно предварительной информации, у них были обнаружены 250 миллионов рублей на счетах, более 50 объектов недвижимости, среди которых офисы, и автопарк из более чем 20 автомобилей. Данное имущество сейчас находится под обеспечительным арестом в рамках иска Генпрокуратуры.

Ранее суд заключил под стражу заместителя председателя правительства Хабаровского края Евгения Никонова. Политика подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии журналистов, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при заключении контрактов.

