РИА Новости: ГП требует взыскать с замглавы ГУ МЧС по Кубани более 120 млн руб и имущество

Фото: телеграм-канал "МЧС Краснодарского края"

Генпрокуратура РФ потребовала взыскать через Краснодарский краевой суд в пользу государства имущество замначальника ГУ МЧС по Кубани Сергея Симоненко и пятерых членов его семьи, в которое входят недвижимость, автомобили и денежные средства в размере свыше 120 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщили в полиции.

Также ведомство потребовало ввести против семьи замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю ограничения – запретить регистрировать недвижимое имущество и арестовать движимое имущество, а также банковские счета.

Как сообщил агентству источник в полиции, в рамках проверки выяснилось, что Симоненко во время службы незаконно заполучил 53 объекта недвижимости и 28 премиальных автомобиля, стоимость которых в общей сложности составляет не менее 276,4 миллиона рублей. При этом часть имущества, по информации издания, уже отчуждена с помощью заключения сделок, а полученные средства от них замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю обратил в свою пользу и в пользу родственников.

Таким образом, Симоненко вместе со своей супругой и двумя совершеннолетними детьми совершил сделки по покупке движимого и недвижимого имущества, сумма которых превышает их совокупный законный доход. В целом, по данным деклараций, за 19 лет заработок семьи составил примерно 97,262 миллиона рублей, включая средства от продажи недвижимости. При этом во время проверки в учет не брали доходы сына замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Андрея – чуть более 452 миллионов рублей, которые он получил, сдавая в аренду имущество.

Кроме того, до назначения Симоненко на должность начальника отдела государственного пожарного надзора Краснодара в 2005 году, а после на пост замначальника главка в 2009 году ни у него, ни у членов его семьи дорогостоящего имущества не было, в том числе и информации о каких-либо накоплениях на счетах в банках или наличии ценных бумаг.

В связи с этим источник в полиции предположил, что Симоненко скрывал свое реальное имущество, регистрируя его на близких. Затем он использовал его в качестве заработка, например для сдачи в аренду, поэтому все эти деньги не могут являться законным источником доходов и теперь подлежат обращению в пользу государства.

5 августа Басманный суд Москвы арестовал Симоненко. Для этого его этапировали из Краснодара в столицу. При этом правоохранительные органы в беседе со СМИ не уточнили, что именно вменяется замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, но рассказали, что уголовное дело расследует центральный аппарат СК РФ.

