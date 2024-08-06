06 августа, 15:11Происшествия
Директор парка "Патриот" Ахмедов обжаловал свой арест по делу о хищении
Фото: parkpatriot.ru
Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов обжаловал свой арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу 235-го гарнизонного военного суда.
"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахмедова", – рассказала представитель суда.
Она также добавила, что дата судебного заседания в апелляционной инстанции пока не назначена.
Ахмедов был арестован до 21 сентября. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу еще в минувшую субботу, 3 августа. При этом сам Ахмедов не признает вину, однако готов сотрудничать со следствием.
Директора парка "Патриот" и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров ранее были задержаны по делу о мошенничестве. На их активы наложены обеспечительные аресты.
В парке 23 июля провели выемку документов. Точная сумма ущерба по уголовному делу еще не установлена, однако на данный момент она превышает 40 миллионов рублей.
Директора парка "Патриот" Ахмедова задержали по делу о мошенничестве