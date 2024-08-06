Директор парка "Патриот" Ахмедов обжаловал свой арест по делу о хищении

Фото: parkpatriot.ru

Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов обжаловал свой арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу 235-го гарнизонного военного суда.

"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахмедова", – рассказала представитель суда.

Она также добавила, что дата судебного заседания в апелляционной инстанции пока не назначена.

Ахмедов был арестован до 21 сентября. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу еще в минувшую субботу, 3 августа. При этом сам Ахмедов не признает вину, однако готов сотрудничать со следствием.

Директора парка "Патриот" и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров ранее были задержаны по делу о мошенничестве. На их активы наложены обеспечительные аресты.

В парке 23 июля провели выемку документов. Точная сумма ущерба по уголовному делу еще не установлена, однако на данный момент она превышает 40 миллионов рублей.