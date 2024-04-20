20 апреля, 19:05Происшествия
Сотрудников таможни осудили за организацию преступного сообщества в Дагестане
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Восьмерых сотрудников махачкалинской таможни и управления ГИБДД МВД по региону приговорили к 9 и 10 годам колонии строгого режима в зависимости от роли каждого подсудимого. Об этом ТАСС заявила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
Их обвиняют в организации преступного сообщества, уклонении от уплаты таможенных платежей и злоупотреблении должностными полномочиями. Также суд удовлетворил иск Северо-Кавказского таможенного управления ФТС РФ на сумму 106 миллионов рублей.
"Арест, ранее наложенный на имущество и денежные средства осужденных, сохранен до исполнения приговора в части гражданского иска", – уточнила Мамаева.
Ранее Хорошевский суд Москвы приговорил к 22 годам колонии строгого режима бывшего гендиректора компании Merlion Вячеслава Симоненко за совершенные его организованной преступной группировкой аферы. Свою вину по уголовному делу мужчина не признал.
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