Суд в Москве приговорил экс-гендиректора Merlion Симоненко к 22 годам

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Хорошевский суд Москвы приговорил к 22 годам колонии строгого режима бывшего гендиректора компании Merlion Вячеслава Симоненко за совершенные его организованной преступной группировкой аферы, сообщает РИА Новости.

В ходе прений сторон гособвинитель просил назначить обвиняемому 24 года колонии.

Симоненко обвинили в заведомо ложных показаниях, заведомо ложном доносе, организации преступного сообщества или участии в нем, получении взятки в особо крупном размере. Свою вину по уголовному делу он не признал.

Потерпевшими стали соучредители Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов, а также топ-менеджер Борис Левин. Ранее их обвиняли в том, что они заказали покушение на Симоненко, которому якобы были должны 4,5 миллиона долларов из-за его увольнения.

Длительное время мужчины провели под стражей и домашним арестом, однако позже выяснилось, что акционеров оговорили. Уголовное дело в отношении них прекратили, а обвинение предъявили уже самому Симоненко.

По данным прокурора, Симоненко, действуя в составе преступного сообщества, совершил заведомо ложный донос о совершении преступления, пособничество в фальсификации доказательств по уголовному делу в особо тяжком преступлении в отношении Абрамова, Карчева, Магнутова, Левина, три покушения на получение от потерпевших через посредника взятки в размере 5 миллиардов рублей с каждого, сопряженные с вымогательством.

Ранее Мосгорсуд продлил арест бывшему совладельцу сетей "Кофе хауз" и "Азбука вкуса" Кириллу Якубовскому, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве. Он останется под арестом до 6 июля.