Суд приговорил экс-президента IBU Бессеберга к 3,1 года по делу о коррупции

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Суд норвежской провинции Бускеруд приговорил бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга к 3,1 года тюремного заключения по делу о коррупции, сообщает ТАСС.

Бессеберга признали виновным по восьми пунктам обвинения. В частности, его обвинили в получении взяток, в том числе от российских функционеров, связях с проститутками и охотничьих поездках в Россию, Австрию и Чехию.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал руководителя одного из подразделений компании "Лукойл" Алексея Степанова. Его обвинили в даче крупной взятки по уголовному делу о коррупции в отношении сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России. В СИЗО он пробудет минимум до 2 июня.

