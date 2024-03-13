Мосгорсуд вынес приговор участникам банды Леснякова, совершившей более 20 убийств

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Мосгорсуд назначил участникам "банды Леснякова", которая в прошлом совершила более 20 убийств в Москве, Ростовской области и Краснодарском крае, от 10 лет до пожизненного заключения. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, главари банды Дмитрий Лесняков и Дмитрий Завьялов уже находятся в колонии, где отбывают пожизненный срок. 13 марта суд должен был определить наказание для других участников ОПГ – Игоря Кузьменко, Валерия Чабанова и Ашота Мосояна. Их признали виновными в избиениях, убийствах, бандитизме, участии в преступном сообществе, незаконном обороте оружия.

В связи с этим, исходя из роли каждого, Кузьменко назначили пожизненное наказание с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима, Чабанова приговорили к 20 годам заключения, а Мосояна – к 10 годам лишения свободы. Другой обвиняемый Сергей Селин был освобожден в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

По информации следователей, с 1999 по 2009 год члены ОПГ совершали преступления под предлогом покровительства руководителей некоторых заводов. Так, они убивали и грабили конкурентов по бизнесу и других предпринимателей. В общей сложности они совершили более 50 особо тяжких преступлений, включая 20 убийств.

При этом, как уточнили в суде, у членов банды было большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств. Иногда, как сообщил следователь, спланированные убийства маскировались под разбойное нападение или ДТП.

Члены ОПГ долго скрывались за границей, используя поддельные документы. По информации СК РФ, Кузьменко даже сделал пластическую операцию и уничтожил папиллярные узоры на пальцах рук, чтобы не фигурировать в базе данных. Однако всех участников банды удалось задержать.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил главаря одной из крупнейших в России группировок киллеров Аслана Гагиева к пожизненному заключению. Его признали виновным в организации преступного сообщества, создании трех вооруженных банд, незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также в убийстве двух и более лиц организованной группой.

В преступное сообщество, созданное на территории Москвы, Подмосковья и Северной Осетии, входили не менее 50 человек. Гагиев, который находился в международном розыске с февраля 2014 года, был задержан в январе 2015 года в Австрии, и тогда же его выдворили из страны в Россию.



"Московский патруль": члена ореховской ОПГ приговорили к пожизненному сроку за 16 убийств