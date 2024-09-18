Начальник автобронетанковой службы ЦВО Путилов задержан по подозрению в получении взятки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Начальник автобронетанковой службы ЦВО генерал-майор Денис Путилов задержан следователями по подозрению в получении взятки в размере 10 миллионов рублей. Об этом СК России сообщил в телеграм-канале.

По версии следствия, в прошлом году МО РФ в рамках исполнения гособоронзаказа был заключен ряд госконтрактов по ремонту и техобслуживанию военной автомобильной техники с ИП Чудиновым. Исполнение контрактов стоимостью более 140 миллионов рублей контролировал Путилов. Для ослабления контроля и получения других привилегий при исполнении гособоронзаказа, а также заключения в будущем новых контрактов задержанный получил взятку от представителя ИП Чудинова в размере 10 миллионов рублей, говорится в материале.

В отношении Путилова возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также будет дана правовая оценка действиям взяткодателя.

Ранее правоохранители задержали начальника 4 924-го военного представительства МО РФ Ивана Популовского, а также его подчиненного Григория Зорина. Мужчины подозреваются в получении крупных взяток. По версии следствия, с 2021 по 2024 год они получили более 11 миллионов рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. В ходе следствия Популовский и Зорин признали свою вину. СК проверит их причастность к другим аналогичным преступлениям.