Суд арестовал главу мемориала "Пантеон защитников Отечества" МО РФ за взятку

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Басманный суд Москвы арестовал главу ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслава Филиппова по делу об особо крупной взятке, пишет ТАСС.

В заключении он пробудет 1 месяц и 28 суток – до 10 ноября. В материалах дела уточняется, что Филиппов брал взятку от изготавливающей памятники компании.

Ранее по обвинению в получении крупнейшей взятки в истории современной России гособвинение запросило 20 лет тюремного заключения со штрафом в размере 500 миллионов рублей экс-следователю Марату Тамбиеву.

Дело двух следователей СК Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко, обвиняемых в получении рекордной взятки в более чем 2,7 тысячи биткоинов, поступило в суд Балашихи в июне этого года.

Следователей СК обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, приготовлении к получению взятки, а также фальсификации доказательств и превышении должностных полномочий.