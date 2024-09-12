12 сентября, 22:35Политика
Суд арестовал главу мемориала "Пантеон защитников Отечества" МО РФ за взятку
Фото: фвмк.рф
Басманный суд Москвы арестовал главу ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслава Филиппова по делу об особо крупной взятке, пишет ТАСС.
В заключении он пробудет 1 месяц и 28 суток – до 10 ноября. В материалах дела уточняется, что Филиппов брал взятку от изготавливающей памятники компании.
Ранее по обвинению в получении крупнейшей взятки в истории современной России гособвинение запросило 20 лет тюремного заключения со штрафом в размере 500 миллионов рублей экс-следователю Марату Тамбиеву.
Дело двух следователей СК Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко, обвиняемых в получении рекордной взятки в более чем 2,7 тысячи биткоинов, поступило в суд Балашихи в июне этого года.
Следователей СК обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, приготовлении к получению взятки, а также фальсификации доказательств и превышении должностных полномочий.
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