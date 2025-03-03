Суд приговорил экс-чиновника Росавиации Павлюка к 8 годам по делу о взятках

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Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 8 годам лишения свободы бывшего начальника отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максима Павлюка по делу о взятках с летчиков на общую сумму в 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Инстанция признала подсудимого виновным по статьям "Организация преступного сообщества с использованием служебного положения", "Получение взятки группой лиц с вымогательством в крупном размере" и "Покушение на получение взятки в особо крупном размере".

Свое наказание Павлюк проведет в исправительной колонии строгого режима.

Он был арестован в октябре 2022 года. По данным следствия, Павлюк обещал покровительство пилотам, уверяя, что будет закрывать глаза на результаты проверок и не станет аннулировать их свидетельства.

По его делу проходили еще два фигуранта – Наталья Митина и Андрей Черников. Их обвиняли в посредничестве при передаче взятки.