Суд арестовал начальника службы закупа зерна "Макфы" Ивана Тофана по делу о взятке

Фото: телеграм-канал "Следком"

Суд Челябинска поместил под стражу до 27 апреля начальника службы закупа зерна компании "Макфа" Ивана Тофана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Тофана и еще двух должностных лиц АО "Макфа", директора по закупкам и снабжению Владлена Паршина и менеджера службы закупки зерна Дмитрия Шепеля задержали в Челябинске по подозрению в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

Как выяснил Следственный комитет России, в период с 1 сентября 2024 по 27 февраля 2025 года, действуя по предварительной договоренности, они планировали получить взятку в размере по меньшей мере 16 миллионов рублей. Передать фигурантам деньги должен был представитель некой коммерческой организации. В обмен должностные лица акционерного общества обещали подписать спецификации к договору на поставку пшеницы.

Между тем в мае 2024 года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании имущества с АО "Макфа", а также аффилированных с компанией организаций в доход государства. Ответчиками выступали свыше 30 юрлиц и более 10 физлиц. В частности, суд арестовал счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на 100 триллионов рублей.