Трое сотрудников "Макфы" задержаны после покушения на получение взятки в Челябинске

Фото: телеграм-канал "Следком"

Трое должностных лиц АО "Макфа" задержаны в Челябинске по подозрению в покушении на получение взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.



В частности, следователи возбудили уголовные дела в отношении директора по закупкам и снабжению и начальника службы закупа зерна акционерного общества, а также против менеджера службы закупа зерна. Его правоохранители подозревают в посредничестве при взяточничестве.

Как выяснило ведомство, в период с 1 сентября 2024 по 27 февраля 2025 года, действуя по предварительной договоренности, они планировали получить взятку в размере по меньшей мере 16 миллионов рублей. Передать фигурантам деньги должен был представитель некой коммерческой организации. В обмен должностные лица акционерного общества обещали подписать спецификации к договору на поставку пшеницы.

Кроме того, правоохранители задержали подозреваемых после передачи первой части взятки. Сумма этих средств превысила 1 миллион рублей. Деньги получил посредник, относящийся к числу менеджеров "Макфы".

В данный момент решается вопрос о предъявлении обвинения фигурантам и избрании им меры пресечения. Правоохранители ведут следственные и процессуальные действия, в том числе для выявления иных эпизодов преступной деятельности, а также собирают и закрепляют доказательственную базу.

В мае 2024 года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании имущества с АО "Макфа", а также аффилированных с компанией организаций в доход государства. Ответчиками выступали свыше 30 юрлиц и более 10 физлиц.

Суд арестовал счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на 100 триллионов рублей для обеспечения данного иска. В Генпрокуратуре считали, что Юревич и Белоусов оставались владельцами группы коммерческих предприятий. Вместе с тем Юревича объявили в международный розыск по подозрению во взяточничестве.

При этом ГП РФ отрицала, что заводы компании "Макфа" приостановили свою деятельность, о чем писали некоторые СМИ. Как утверждал официальный представитель ведомства Андрей Иванов, подобная информация в СМИ появилась ради искусственного формирования социальной напряженности в стране, а также для оказания давления на суд с целью вынесения приговора в пользу бенефициаров компании.

