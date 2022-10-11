11 октября, 21:35Происшествия
"Московский патруль": арестован высокопоставленный сотрудник Росавиации
Арестован высокопоставленный сотрудник Росавиации. Максим Павлюк стал фигурантом уголовного дела о получении взятки.
По данным следствия, начальник отдела высшей квалификационной комиссии за полтора миллиона рублей обещал покровительство пилотам. А именно – закрывать глаза на результаты проверок и не аннулировать их свидетельства. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль