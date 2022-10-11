Глава Белгородской области сообщил о ликвидации пожара на подстанции в Шебекине

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Пожар, который возник на подстанции в городе Шебекине Белгородской области из-за ударов со стороны Украины, ликвидирован. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Губернатор добавил, что в настоящее время специалисты восстанавливают подачу электроэнергии в дома, занимаются нормализацией водоснабжения и водоотведения.

По его словам, после атаки ВСУ в Белгородской области горит старое небольшое нефтехранилище.

Ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли подстанцию в Шебекине. По его словам, снаряды повредили трансформатор подстанции. В результате свыше 2 тысяч жителей остались без электричества. Глава Белгородской области отметил, что никто не погиб и не пострадал.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Подстанцию Шебекино в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

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