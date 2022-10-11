16:48Происшествия
Подстанцию Шебекино в Белгородской области обстреляли со стороны Украины
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Вооруженные силы Украины обстреляли подстанцию в Шебекино Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.
По его словам, снаряды повредили трансформатор подстанции. В результате свыше 2 тысяч жителей остались без электричества.
Глава Белгородской области отметил, что никто не погиб и не пострадал.
"На месте находятся мой заместитель Константин Полежаев, глава округа Владимир Жданов, МЧС, полиция и другие оперативные службы", – добавил Гладков.
Он пообещал устранить все последствия в "максимально короткий промежуток времени".
Накануне Гладков рассказал об обстреле города Шебекино со стороны Украины. В результате происшествия погибла 74-летняя женщина. У нее были обширные осколочные ранения.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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