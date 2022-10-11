Подстанцию Шебекино в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли подстанцию в Шебекино Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

По его словам, снаряды повредили трансформатор подстанции. В результате свыше 2 тысяч жителей остались без электричества.

Глава Белгородской области отметил, что никто не погиб и не пострадал.

"На месте находятся мой заместитель Константин Полежаев, глава округа Владимир Жданов, МЧС, полиция и другие оперативные службы", – добавил Гладков.

Он пообещал устранить все последствия в "максимально короткий промежуток времени".

Накануне Гладков рассказал об обстреле города Шебекино со стороны Украины. В результате происшествия погибла 74-летняя женщина. У нее были обширные осколочные ранения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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