В Херсонской области продлили введенные ранее из-за обстрелов школьные каникулы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Власти Херсонской области продлили введенные из-за обстрелов со стороны Украины школьные каникулы и распространили их на всю территорию региона. Об этом сообщил министр образования области Михаил Родиков.

"Вы знаете, что у нас объявлены школьные каникулы. Сегодня мы продлили эти каникулы и распространили на всю область. То есть у нас каникулы до 25 октября", – сказал Родиков на встрече с директорами региона.

Ранее в школах некоторых районов Херсонской области объявили каникулы с 6 октября. В частности, их установили в государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего общего и среднего профессионального образования в городе Херсоне, Белозерском, Бериславском, Каховском, Снигиревском муниципальных округах, а также в Новокаховском городском округе.

Каникулы должны были продлиться до 21 октября (включительно). Они объявлены в связи с угрозой обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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