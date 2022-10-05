В некоторых школах Херсонской области объявили каникулы из-за обстрелов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Каникулы объявили в школах некоторых районов Херсонской области с 6 октября. Соответствующий документ представили в телеграм-канале Минобразования области.

"<…> приказываю: установить каникулы в государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего общего и среднего профессионального образования в городе Херсоне, Белозерском, Бериславском, Каховском, Снигиревском муниципальных округах, а также в Новокаховском городском округе с 6 по 21 октября (включительно)", – говорится в документе.

Там подчеркнули, что каникулы объявлены в связи с угрозой обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее в Энергодаре Запорожской области ввели комендантский час с 20:00 до 06:00. Уточняется, что при передвижении по городу во время комендантского часа дежурным смен работников АЭС и ТЭС необходимо иметь при себе удостоверение личности и спецпропуск.

Кроме того, в Бердянске задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, который занимался подготовкой терактов в Запорожской области. Сотрудники патрульно-постовой службы получили информацию о том, что в одном из домов скрывается подозрительный мужчина. Полицейские проверили адрес и установили, что мужчина является военнослужащим ВСУ.

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