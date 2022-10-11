Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье и Николаевской области

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

В Запорожье и Николаевской области были слышны взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание "Вести".

Более подробной информации о произошедшем не приводится.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о готовящемся нападении на регион со стороны Киева. Тогда он информировал, что украинские военнослужащие планируют начать провокации в ближайшее время.

По словам Рогова, в рамках подготовки к нападению на Запорожье киевские военные создали для Запада несколько видеороликов, рассказывающих о регионе и о том, почему его необходимо "освободить" от российских солдат.

Позже Рогов заверил в наличии возможности быстро освободить регион от ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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