15 января, 10:04

Спорт

Теннисистка Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Аделаиде

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Россиянка Диана Шнайдер победила американку Эмму Наварро и вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), передает ТАСС.

Матч 1/4 финала состоялся в австралийской Аделаиде. Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Шнайдер. У нее был девятый номер посева, а у Наварро – шестой.

В полуфинале Шнайдер сыграет с победительницей матча между россиянкой Миррой Андреевой и Майей Джойнт из Австралии.

В настоящий момент Шнайдер занимает 23-е место в рейтинге WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году она вместе с Андреевой завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Ранее Владимир Путин наградил Андрееву и Шнайдер медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Российские спортсменки удостоены награды за заслуги в развитии физической культуры и спорта, за многолетнюю добросовестную работу.

Награды также был удостоен вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Сергей Кононыхин. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получил бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы дзюдоист Аюб Блиев.

