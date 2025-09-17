Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер орденом "За заслуги перед Отечеством"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Владимир Путин наградил российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, следует из соответствующего указа президента.

Спортсменки удостоены награды за заслуги в развитии физической культуры и спорта, за многолетнюю добросовестную работу.

Награды также удостоен вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Сергей Кононыхин. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получил бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы дзюдоист Аюб Блиев. Знак отличия "За наставничество" получил президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин.

Кроме того, российский лидер присвоил звание заслуженного артиста России пианисту и композитору, директору музыкального училища имени Гнесиных Валерию Гроховскому. Звание заслуженного артиста также получила балерина, артистка Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры Академический театр балета Бориса Эйфмана Любовь Андреева.

Посмертно медалью Луки Крымского награждены погибшие сотрудники скорой помощи из Ярославкой области Наталия Панова, Светлана Глухова и Сергей Сивков.

За большой вклад в развитие медицинской науки, успешное внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение, а также за подготовку высококвалифицированных специалистов коллектив национального медицинского центра глазных болезней имени Гельмгольца получил орден Пирогова.

Медаль "За труды в культуре и искусстве" получила директор Московского зоопарка Светлана Акулова, а награду "За доблестный труд" получил научный руководитель Института радиотехники и электроники имени Владимира Котельникова РАН Юрий Гуляев. Он удостоен ордена за заслуги в развитии науки, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее Путин вручил заместителю председателя Совбеза РФ, лидеру партии "Единая Россия" Дмитрию Медведеву орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Он был удостоен награды за значительный вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности страны.

