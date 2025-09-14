Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

Владимир Путин вручил заместителю председателя Совбеза РФ, лидеру партии "Единая Россия" Дмитрию Медведеву орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Политик, отмечающий 14 сентября свое 60-летие, был удостоен награды за значительный вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности страны.

Таким образом, Медведев стал полным кавалером этого ордена.

Ранее президент наградил начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова орденом Мужества. Отличительный знак он получил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

До этого награды были удостоены сотрудники Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома" в Сарове. Ордена "За доблестный труд" работники получили от Путина в торжественной обстановке во время открытия встречи с персоналом атомной отрасли.