Путин наградил начальника Генштаба ВС РФ Герасимова орденом Мужества
Фото: ТАСС/Дмитрий Харичков
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов награжден орденом Мужества. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Как указано в документе, Герасимов получил награду за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
Ранее глава государства вручил орден святого апостола Андрея Первозванного главе МИД Сергею Лаврову. Президент отметил преданность министра стране, его работу на благо Отечества и готовность твердо отстаивать интересы России.
До этого Путин наградил официального представителя МИД Марию Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за вклад во внешнеполитический курс страны и многолетнюю дипломатическую службу.
