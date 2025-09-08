Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 21:26

Политика

Путин наградил начальника Генштаба ВС РФ Герасимова орденом Мужества

Фото: ТАСС/Дмитрий Харичков

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов награжден орденом Мужества. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Как указано в документе, Герасимов получил награду за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Ранее глава государства вручил орден святого апостола Андрея Первозванного главе МИД Сергею Лаврову. Президент отметил преданность министра стране, его работу на благо Отечества и готовность твердо отстаивать интересы России.

До этого Путин наградил официального представителя МИД Марию Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за вклад во внешнеполитический курс страны и многолетнюю дипломатическую службу.

Владимир Путин вручил госнаграды Героям Труда

Читайте также


властьполитика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика