Путин посмертно наградил штурмовавшего Рейхстаг Алексея Береста

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Владимир Путин присвоил звание Героя России участнику штурма Рейхстага Алексею Бересту. Указ об этом опубликован на портале правовой информации.

Уточняется, что награда присуждена за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны (ВОВ).

Берест родился в 1921 году в Харьковской области УССР. За годы ВОВ он прошел путь от рядового до заместителя командира батальона по политической части 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии.

В 1945 году он командовал группой бойцов, в которую входили Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Под его руководством Егоров и Кантария выполнили боевую задачу по водружению Знамени Победы на крыше Рейхстага.

В отличие от других участников водружения Знамени, он не получил звание Героя СССР, так как уже был награжден орденом Красного Знамени и орденом Отечественной войны I степени. Скончался Берест в 1970 году в Ростове-на-Дону.

Ранее российский лидер посмертно наградил медалью "Золотая Звезда" Героя России Михаила Гудкова, который занимал должность заместителя главнокомандующего Военно-Морского флота РФ. Награда была присвоена за мужество и героизм, которые генерал-майор проявил в зоне СВО.

