Путин наградил Героя России генерал-майора Гудкова медалью "Золотая Звезда"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин посмертно наградил медалью "Золотая Звезда" Героя России Михаила Гудкова, который занимал должность заместителя главнокомандующего Военно-Морского флота (ВМФ) РФ. Это следует из подписанного президентом указа.

Награда присвоена Гудкову посмертно за мужество и героизм, которые были проявлены генерал-майором в зоне спецоперации.

Кроме того, российский лидер принял решение присвоить имя Гудкова 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, которой командовал заместитель главнокомандующего ВМФ РФ.

О гибели Гудкова в одном из приграничных районов Курской области стало известно 3 июля. Генерал-майор находился на передовой вместе со своими подчиненными. Также погиб его боевой товарищ полковник Нариман Шихалиев.

Гудков родился 11 января 1983 года в Новосибирске. Он получил высшее образование в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ), после чего начал службу в морской пехоте Тихоокеанского флота. На пост замглавнокомандующего ВМФ РФ генерал-майор был назначен в марте 2025 года.

