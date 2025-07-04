Празднование Сабантуя отменено во Владивостоке в связи с гибелью Михаила Гудкова

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Власти Приморского края отменили празднование Дальневосточного Сабантуя в связи с гибелью заместителя главнокомандующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Праздник должен был пройти 4 июля во Владивостоке, он приурочен к 80-летию Победы.

"В связи с трагическими событиями, произошедшими в Курской области, где погибли бойцы и экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ Михаил Гудков, сегодня отменяется празднование Сабантуя", – говорится в сообщении правительства Приморья.

О смерти Гудкова стало известно 3 июля. Он погиб во время выполнения служебных обязанностей в Курской области. Вместе с ним погиб полковник Нариман Шихалиев.

Как сообщает Минобороны РФ, генерал-майор находился на передовой вместе со своими подчиненными.

