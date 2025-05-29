Момент взрыва в Ставрополе, где погиб ветеран СВО Гурциев, попал на видео

Видео: телеграм-канал SHOT

Момент взрыва на улице Чехова в Ставрополе, где погиб ветеран СВО, замглавы города Заур Гурциев, попал на видео. Кадры опубликованы в телеграм-канале SHOT.

По данным СМИ, к Гурциеву подошел 29-летний Никита Пеньков. Спустя несколько секунд второй привел в действие самодельное взрывное устройство (СВУ). Оба мужчины погибли. На месте инцидента работают специалисты.

Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 ("Убийство двух лиц общеопасным способом") и части 1 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение взрывных устройств").

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя ведомства по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому доложить о ходе расследования дела, сообщили в телеграм-канале СК.

В ночь на четверг, 29 мая, на улице Чехова в Ставрополе произошел взрыв. В результате происшествия погибли два человека, а также были повреждены рядом стоящие автомобили.

Позднее выяснилось, что в результате ночного взрыва погиб ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Гурциев. По словам мэра города Ивана Ульянченко, рассматриваются все версии случившегося, в том числе организация теракта со стороны Украины.

С сентября 2024 года Гурциев занимал должность первого замглавы Ставрополя. Он рассказывал, что благодаря "Времени героев" он получил нужный для перевода на госслужбу опыт.

Гурциев с детства жил в Ставрополе. До назначения в городскую администрацию он был военнослужащим. С 2019 года Гурциев руководил центром боевого управления армии ВВС и ПВО.