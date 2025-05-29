Ветеран СВО Гурциев погиб в результате взрыва в Ставрополе

Фото: телеграм-канал "ВРЕМЯ ГЕРОЕВ"

Ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Гурциев погиб в Ставрополе в результате ночного взрыва. Об этом губернатор региона Владимир Владимиров сообщил в телеграм-канале.

Инцидент произошел на улице Чехова. На месте происшествия работают правоохранители и силовики, проводятся следственные действия. Рассматриваются все версии случившегося, в том числе организация теракта со стороны Украины.

Владимиров выразил соболезнования родным и близким Гурциева.

"Обстановка в городе спокойная. Ситуация на контроле", – уточнил губернатор.

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко ночью в четверг, 29 мая, сообщал, что во дворе дома на улице Чехова погибли двое мужчин после взрыва гранаты. Повреждения были зафиксированы на припаркованных автомобилях.

В сентябре 2024 года Гурциев был назначен первым замглавы Ставрополя. Тогда он рассказывал, что благодаря программе "Время героев" смог получить необходимый для перевода на госслужбу опыт.

Гурциев с детства жил в Ставрополе. Его карьера до назначения в городскую администрацию была связана с военной службой: с 2019 года он руководил центром боевого управления армии ВВС и ПВО.