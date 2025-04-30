Трое агентов спецслужб Украины задержаны за подготовку покушения на участника СВО

Фото: телеграм-канал "Следком"

Задержаны трое агентов украинских спецслужб, которые готовили покушение на участника СВО, военнослужащего добровольческого батальона Минобороны РФ в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

В сообщении указано, что уроженец Украины 1980 года рождения и гражданин Белоруссии 1976 года рождения планировали террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ).

Их действия при сборке СВУ привели к взрыву в многоквартирном жилом доме в Ханты-Мансийске 12 апреля. Тогда с травмами различной степени тяжести были госпитализированы пять человек, в том числе двое задержанных.

Третий участник – гражданин Молдовы 1977 года рождения. Он доставил на личном микроавтобусе транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию компоненты СВУ, закамуфлированные в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече, указало ведомство.

Их ему передал агент украинских спецслужб, гражданин Украины Валентин Павлюк в городе Ивано-Франковске, добавили в ФСБ.

В рамках возбужденного СК уголовного дела по статьям "Приготовление к террористическому акту", "Покушение на убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пожар из-за взрыва при сборке СВУ произошел в многоквартирном жилом доме на улице Промышленной в Ханты-Мансийске. Из дома были эвакуированы 35 человек.

Тогда сообщалось, что четверо пострадавших были переданы врачам скорой помощи. Одному из них потребовалась госпитализация.

Между тем силовики предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области. Его готовили двое выходцев из Средней Азии, которые были нейтрализованы при попытке задержания.

Установлено, что граждане являлись приверженцами идеологии запрещенной в РФ международной террористической организации. Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к диверсии.