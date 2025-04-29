Дело жителя Керчи, подозреваемого в госизмене, передано в суд

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Уголовное дело о госизмене 29-летнего жителя Керчи, который отправлял украинским спецслужбам сведения об объектах инфраструктуры в Крыму, передано в суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

В ведомстве уточнили, что расследование дела завершено.

Мужчину задержали 14 марта 2025 года. Как рассказали в ФСБ, он наладил личный контакт с сотрудником ГУР МО Украины и по заданию куратора собирал и передавал информацию о состоянии объектов критической инфраструктуры региона.

Среди них – Феодосийская нефтебаза, военный аэродром, Крымский мост и другие. Информация была передана противнику для использования при нанесении ракетных ударов.

В отношении жителя Керчи возбудили дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). Он также был арестован судом.