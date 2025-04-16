В ЛНР задержан агент спецслужб Украины, готовивший покушение на местного депутата

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В ЛНР задержан агент спецслужб Украины, который готовил теракт против депутата Народного совета республики. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону, передает ТАСС.

Как уточнили российские спецслужбы, житель Луганска прошел несколько этапов обучения в рамках сотрудничества с представителем иностранной разведки, а после он участвовал в организации тайников с взрывными устройствами для их дальнейшего использования в подрывной деятельности на территории ЛНР.

Россиянин, по данным регионального ФСБ России, был задержан, когда пытался по заданию украинских спецслужб извлечь из схрона взрывчатые вещества и элементы, предназначенные для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ).

По факту произошедшего было возбуждено дело по статьям "Госизмена", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Приготовление к теракту", "Приобретение и хранение взрывчатых веществ и устройств".

Ранее российские спецслужбы пресекли подготовку подростком теракта в школе Донецка. По данным ФСБ России, школьник был сторонником движения "Колумбайн" (признано террористическим и запрещено в России).

Мальчик планировал изготовить и взорвать два СВУ в школе. В его телефоне найдены инструкции по изготовлению взрывного устройства, а также контент насильственного, экстремистского и террористического содержания. Родители подростка привлечены к административной ответственности.

