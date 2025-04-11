ФСБ опубликовала архивные материалы о массовых убийствах в лагере Треблинка

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Федеральная служба безопасности РФ в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, 11 апреля, публикует рассекреченные архивные документы о расследовании преступлений в нацистском концлагере Треблинка, который находился в оккупированной Польше.

В августе 1944 года соединения 65-й армии 1-го Белорусского фронта освободили нацистский "лагерь смерти" на станции Треблинка, в 80 километрах от Варшавы. Этот концлагерь состоял из лагеря № 1, так называемого рабочего лагеря, и лагеря № 2 – "лагеря смерти".

Он функционировал в Треблинке с конца 1941 по конец июля 1944 года. Ежедневно в лагере убивали до 2,5 тысячи человек при помощи газа или расстрелов. Охрану в лагере несли эсэсовцы и надзиратели из числа бывших советских военнопленных, добровольно сдавшихся в плен.

В сентябре 1944 года сотрудники ОКР "Смерш" 65-й армии арестовали первых карателей – вахманов СС, служивших в Треблинских лагерях. Во время допросов они признались, что лагерь был построен немцами специально для массового истребления еврейского и польского населения.

Каждый день в концлагерь прибывали поезда с людьми из Германии, Польши, Чехословакии, Болгарии, Франции и других европейских стран. Тысячи людей разного возраста – от грудных детей до пожилых людей – уничтожались немцами в Треблинских лагерях.

Один из вахманов СС на допросе рассказал, что немцы в Треблинке обманывали прибывших туда людей, будто их отправят дальше в Палестину.

"Были расклеены вывески и плакаты с надписями: "Вас ждет Палестина" и другие. Даже было расписание движения железнодорожных поездов и вид билетной кассы. Эшелоны разгружались двумя или тремя партиями по 17–20 вагонов в каждой. Это делалось потому, что на территорию лагеря для разгрузки вагонов больше не вмещалось и, что количество людей, привезенных в этих вагонах, как раз соответствовало объему и "пропускной способности" "душегубки" для одновременного истребления в ней людей", – добавил он.

Еще один палач Треблинского лагеря Павел Лелеко рассказал, что за 11 месяцев его службы в концлагере было истреблено более двух миллионов евреев. Здоровых женщин и мужчин убивали в "душегубках", а больных и слабых пропускали через так называемый "лазарет": подводили к ямам, расстреливали и сжигали.

В ФСБ отметили, что советские органы госбезопасности продолжали розыск палачей Треблинских лагерей и после Победы, в том числе и в лагерях для немецких военнопленных на территории советской зоны оккупации в Германии.

Ранее УФСБ России по Коми рассекретило архивные документы времен Великой Отечественной войны, касающиеся Семена Ахраменко, который в этот период был пособником полицаев и служил в карательном фашистском отряде "682-й Восточный батальон".

Помимо этого, российское ведомство обнародовало архивные документы и копии допросов австрийского сапожника Мартина Фойербаха, который стал палачом нацистов в годы Второй мировой войны.