ФСБ: Япония при боях на Халхин-Голе применяла бактериологическое оружие

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ к 85-летию битвы на Халхин-Голе опубликовала документы, согласно которым японцы в этих боях применяли бактериологическое оружие против Красной армии.

На сайте ведомства появился документ допроса взятого в плен японского солдата старшего унтер-офицера Хаяси Кадзуо после разгрома Квантунской армии в 1945 году. Он рассказал, что с 1938 по 1941 год служил казначеем в части Исии Сиро, которая вела под Харбином разработку бактериологического оружия для применения против советских войск.

Японские войска произвели три опыта по заражению местности с целью поражения солдат СССР в 1939 году во время боевого столкновения на границе Монголии.

"Опыты по заражению местности брюшнотифозными бактериями были произведены в ночь на 29, 30 и 31 августа 1939 года. Первые два опыта были произведены по распоряжению командующего Квантунской армии генерал-полковника Уэда [Кэнкити], третий опыт производился по распоряжению самого Исии Сиро", – сообщил Кадзуо.

Он добавил, что во время отступления армии Японии выбиралась такая местность, на которой предполагалось сосредоточение Красной армии. Именно эту местность и заражали, распространяя бактерии в водах рек Хорустен и Харуха.

Кадзуо сообщил, что опыты по разработке оружия с применением чумы, брюшного тифа, дизентерии и других бактерий проводились в военном городке с частью Исии Сиро, который был создан примерно в 1936 году в 30 километрах южнее Харбина в поселке Хейбо.

В центре городка находилась лаборатория, в которой и испытывали воздействие бактерий на живой организм, а также разрабатывались практические методы применения бактерий в будущей войне.

Позже на военном заводе в Мукдене разработали особые снаряды для бактериологического оружия. Испытания при этом проводили на заключенных из харбинской тюрьмы.

После разгрома японских сил в ходе Маньчжурской стратегической операции органы госбезопасности провели в лагерях японских военнопленных масштабную работу по выявлению лиц, причастных к разработке биооружия. Так, 25 японских военных преступников осудили на международном военном трибунале в Токио с 1946 по 1948 год.

Кроме того, на судебном процессе в Хабаровске в декабре 1949 года приговорили к различным срокам 12 бывших японских военнослужащих, занимавшимися разработкой, производством и испытаниями биооружия в период Второй мировой войны.

Ранее ФСБ обнародовала архивные документы, согласно которым Адольф Гитлер собирался применить атомную бомбу против СССР в июне 1945 года. Ведомство показало фотокопии документов по делу Вернера Вехтера, занимавшего должность начальника штаба Главного управления пропаганды гитлеровской партии НСДАП.

В октябре 1945 года Вехтер дал советским следователям показания о разработке нацистской Германией новых видов вооружения, в том числе атомной бомбы. Согласно показаниям, гитлеровцы хотели с помощью дальнобойных баллистических ракет "Фау-2" нанести ядерные удары по промышленным центрам СССР на Урале и в Средней Азии.

