ФСБ: Гитлер планировал применить атомную бомбу против СССР в июне 1945 года

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Гитлер собирался применить атомную бомбу против СССР в июне 1945 года. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на архивные документы, рассекреченные и обнародованные ФСБ России.

В эти дни вспоминают 79-ю годовщину американских атомных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки. При этом гитлеровская Германия была первым государством, запустившим собственный проект по созданию атомной бомбы. ФСБ показала фотокопии документов по делу Вернера Вехтера, занимавшего должность начальника штаба Главного управления пропаганды гитлеровской партии НСДАП.

10 октября 1945 года Вехтер дал советским следователям показания о разработке нацистской Германией новых видов вооружения, в том числе атомной бомбы. Согласно показаниям, гитлеровцы хотели с помощью дальнобойных баллистических ракет "Фау-2" нанести ядерные удары по промышленным центрам СССР на Урале и в Средней Азии.

По словам Вехтера, о подготовке к применению атомной бомбы он впервые услышал от инженера Доминик, работавшего в министерстве пропаганды. По роду своей деятельности он поддерживал контакт с руководящими инженерами-специалистами, работавшими в области секретного вооружения и, в частности, атомной бомбы.

Тот сообщил, что германским ученым удалось добиться расщепления атомного ядра, и инженеры-специалисты разрабатывают методы и способы практического применения атомной энергии как средства ведения войны.

Также от своего знакомого редактора секретного правительственного бюллетеня Гертеля Ганса Вехтер узнал, что министерство вооружений вело практическую работу по применению атомной бомбы.

На допросе он подчеркивал, что сам не имел точных данных о том, что в определенный момент войны были бы применены атомные бомбы. При этом, по его словам, были отдельные признаки, которые давали основание полагать о возможном применении атомной бомбы в войне против СССР летом 1945 года.

"В одной из бесед со мной государственный секретарь министерства пропаганды доктор Науман, говоря о военном и политическом положении Германии на последнем этапе войны, заявил, что в скором времени все должно измениться к лучшему, и сослался на слова Гитлера, который в узком кругу доверенных ему лиц заявил: "Да простит мне Бог последние 14 дней войны", – добавил Вехтер.

Также он вспоминал, как в начале 1945 года встретился с начальником управления вооружения Зауром. Тот по секрету сообщил, что идет усиленная работа по изготовлению новейшего оружия, которое в ближайшее время применят на фронте.

Об этом же весной 1945 года ему говорил изобретатель научно-исследовательского совета Германии профессор Шуман. Он утверждал, что ведет большую работу над секретным оружием, способным изменить весь ход войны в пользу Германии.

В марте 1945-го рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс в присутствии Вехтера поручил сотруднику министерства пропаганды фон Борке поставить на июнь гороскопы, якобы предсказывающие судьбу Гитлера, поскольку этот месяц считался особенно благоприятным для него. Предсказания гороскопа также предполагалось распространить среди населения Германии.

"При сопоставлении с другими данными я полагаю, что за этим указанием скрывалась интенсивная подготовка к применению секретного вооружения, рассчитанного на июнь 1945 года", – сказал Вехтер.

Как заявили в Центре общественных связей ФСБ, бесчеловечным планам Гитлера применить против Советского Союза атомную бомбу не суждено было осуществиться – в мае 1945 года нацистская Германия капитулировала.

Ранее сообщалось, что во время мемориальной церемонии в Хиросиме по поводу 79-й годовщины атомной бомбардировки со стороны США премьер-министр Японии Фумио Кисида не упомянул, что ядерная бомба на город была сброшена американцами. Вместо этого в своей речи Кисида затронул тему российско-украинского конфликта, отметив, что на таком фоне ядерная угроза становится более явной.

Между тем председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин также напомнил о 79-летней годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, заявив, что никакой военной необходимости в этом не было.

Атомные бомбардировки двух городов были осуществлены США в августе 1945 с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.

В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 до 100 тысяч человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тысяч за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения. Общее число жертв бомбардировки превышает 350 тысяч.

