ФСБ рассекретила документы об изменнике Родины Семене Ахраменко

Фото: пресс-служба УФСБ России по Республике Коми

УФСБ России по Коми рассекретило архивные документы времен Великой Отечественной войны, касающиеся Семена Ахраменко, который в этот период был пособником полицаев и служил в карательном фашистском отряде "682-й Восточный батальон". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

Ахраменко, проживавший на оккупированной немцами территории Белорусской ССР, добровольно вступил на службу в гарнизон полиции в 1943 году, следует из материалов уголовного дела.

Во время службы он неоднократно участвовал в боевых столкновениях с партизанами, в результате которых были жертвы. Кроме того, занимался ограблением советских граждан.

Также в документах раскрываются преступления отряда "682-й Восточный батальон". Он включал в себя около тысячи человек, которые по заданию фашистского командования не только участвовали в боях с партизанами, но и занимались арестами их семей и отправкой советской молодежи на каторжные работы в Германию.

Более того, полицаи из этого батальона сжигали дома граждан, а также общественные и колхозные постройки в населенных пунктах.

В марте 1944 года Ахраменко вступил в созданный немцами "Союз борьбы против большевизма" и дал клятвенную присягу на верность службе Адольфу Гитлеру.

"Виновность Ахраменко в измене Родине доказана в ходе предварительного следствия и судебного заседания его собственными признаниями, а также показаниями свидетелей", – отметили в УФСБ.

В сентябре 1948 года Линейный суд Печорской железной дороги отправил его в исправительно-трудовой лагерь на 25 лет с последующим ограничением в правах на пять лет.

Последний документ в архивном уголовном деле датируется 2001 годом. В нем содержится заключение о том, что Ахраменко был осужден обоснованно и не подлежит реабилитации.

В начале января текущего года ФСБ обнародовала еще одни архивные документы и копии, касающиеся допросов австрийского сапожника Мартина Фойербаха, который стал палачом нацистов в годы Второй мировой войны. Он попал в плен в марте 1944 года.

Первоначально в ходе допросов он попытался выдать себя за члена австрийской компартии, который был репрессирован германскими властями, однако позже он был изобличен взятыми вместе с ним в плен сослуживцами. В результате Фойербах признался, что за всю свою жизнь лично повесил 120 человек, отрубил головы еще 80, десятерых казнил при помощи отсечения конечностей, а также пригвоздил двоих за руки и за ноги.