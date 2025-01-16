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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) обнародовала архивные документы и копии допросов австрийского сапожника Мартина Фойербаха, который стал палачом нацистов в годы Второй мировой войны. Данные опубликованы на сайте Центра общественных связей ФСБ.

Фойербаха взяли в плен в марте 1944 года под Керчью. Первоначально в ходе допросов он попытался выдать себя за члена австрийской компартии, который был репрессирован германскими властями, однако позже он был изобличен взятыми вместе с ним в плен сослуживцами.

Мартин Фойербах родился в 1915 году в Вюрцбурге под Веной. После учебы он получил профессию сапожника, однако в августе 1935 года Фойербах вступил в отряд штурмовиков подпольно действовавшей национал-социалистической партии Австрии.

В 1939 году он был призван в немецкую армию. По его показаниям, после военной подготовки он служил в роте обоза как сапожник, а в мае 1941 года его перевели в полк по сопровождению эшелонов. Уже в августе 1942 года Фойербах участвовал в повешении партизан в Загребе.

Свое участие в казнях австриец начал еще до войны в Вене. Так, после аншлюса Австрии Германией в марте 1938 года в предместье Вены Брадер казнили до 200 человек антифашистски настроенных граждан. Фойербах признался, что лично повесил четырех человек и отрубил головы двоим, а еще шестерых жителей он повесил после облавы на коммунистов и других антифашистски настроенных лиц.

В ходе допросов в начале апреля 1944 года австриец признался, что за всю свою жизнь лично повесил 120 человек, отрубил головы еще 80, десятерых казнил при помощи отсечения конечностей, а также пригвоздил двоих за руки и за ноги.

В июне прошлого года сотрудники СК РФ собрали доказательства, которые подтверждают, что фашистская Германия планировала истребить советский народ.

Помимо этого, ФСБ России опубликовала архивные документы о сорванном контрразведкой "Смерш" мятежа бандеровцев, которые попали в Красную армию в 1944 году.

В документах сказано, что члены нацформирований Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) (запрещенные в РФ террористические организации) активно вступали в ряды РККА с тайными целями.