ФСБ опубликовала аудио разговора гуровца, пытавшегося подкупить бойцов в ДНР

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Федеральная служба безопасности России опубликовала аудиозапись разговора представителя военной разведки Украины, который предлагает российским военнослужащим сдать позиции в Горловке, передает РИА Новости.

Служба сообщила, что военная разведка Украины намеревалась предложить бойцам ВС РФ в Горловке, ДНР, один миллион долларов за оставление своих позиций.

В качестве аванса российским военным предлагались 100 тысяч долларов. Однако военная контрразведка ведомства предотвратила осуществление этих планов.

"Второе – тут есть два варианта: или мне делать имитацию в двух сторонах, допустим, на броне, только так, чтобы не пострадали ни мои пацаны, ни ваши. Допустим, одну колонну вы развернете, а вторая зайдет", – рассказал сотрудник ГУР.

Кроме того, он был готов помочь с оформлением документов для семей российских военных, чтобы они смогли проживать в выбранной ими стране, включает государства Европы. Сотрудник разведки предложил бойцам СВО приехать в Кишинев через Грузию, а затем перевести им криптовалюту и отдать документы на границе.

Также из разговора следуют гарантии мужчины, что если российские военные согласятся на "сотрудничество", то дроны, минометы и артиллерия не будут стрелять.

Кроме того, по данным ФСБ, в ходе проведения оперативных мероприятий были вскрыты районы сосредоточения частей ВСУ и нанесены превентивные ракетно-артиллерийские удары по маршрутам передвижения украинских военных.

В ведомстве уточнили, что противник понес значительные потери. Российские военные, в свою очередь, на полученные деньги приобрели материально-технические средства в интересах подразделений, принимающих участие в СВО.