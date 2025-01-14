Арестован подозреваемый в попытке отравления на предприятии ОПК под Ярославлем

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Подозреваемый в попытке отравления сотрудников оборонного предприятия (ОПК) в Ярославской области арестован до 7 марта, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Ярославского областного суда.

"Кировский районный суд Ярославля 10 января 2025 года избрал в отношении мужчины 1984 года рождения <...> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 марта 2025 года", – рассказала представитель суда.

Россиянин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), пунктом "а" части 3 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт"), а также частью 2 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности").

О предотвращении террористического акта стало известно 14 января. По версии ФСБ, завербованный Киевом россиянин планировал залить опасные токсичные вещества в воздуховоды машин сотрудников ОПК.

Данные химические вещества, уточняли в российской спецслужбе, способны спровоцировать ожоги дыхательных путей с возможным летальным исходом.

Задержанный признал свою вину. На видеосъемке от ФСБ мужчина объяснил, что в мессенджере Telegram на него вышел представитель Украины, который предложил ему совершить теракт.