Подозреваемый в попытке отравления на предприятии ОПК под Ярославлем признал свою вину

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Мужчина, задержанный по подозрению в попытке отравить работников предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ярославской области, признал свою вину. Соответствующие кадры с подозреваемым показал телеканал "Россия 24".

На видеосъемке от ФСБ мужчина объяснил, что в мессенджере Telegram на него вышел представитель Украины, который предложил ему совершить теракт.

"Предложил использовать яд, на что я согласился", – сказал задержанный.

О предотвращении террористического акта стало известно 14 января. По версии российской спецслужбы, завербованный Киевом россиянин планировал залить опасные токсичные вещества в воздуховоды машин сотрудников ОПК.

Данные химические вещества, уточняли в ФСБ, способны спровоцировать ожоги дыхательных путей с возможным летальным исходом.

