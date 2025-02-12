Нарышкин заявил, что США и Британия хотели оккупировать СССР в 1945 году

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Западные союзники СССР во Второй мировой войне планировали оккупировать его территорию сразу после капитуляции нацистской Германии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в статье "Вклад разведки в победу советского народа в Великой Отечественной войне", опубликованной на сайте СВР .

По словам главы спецслужбы, к концу Второй мировой войны США и Великобритания были всерьез обеспокоены усилением позиций СССР в Европе. Весной 1945 года от члена "Кембриджской пятерки" Гая Берджесса советская разведка получила данные об указании Уинстона Черчилля начать подготовку к операции против Советского Союза под кодовым названием "Немыслимое", рассказал Нарышкин.

Как уточнил директор СВР, союзники хотели объединить свои силы, восстановить боеспособность почти 100-тысячного корпуса немецких военнопленных и оснастить их оружием. Задачей США и Великобритании было оттеснение советских войск из Центральной Европы и оккупация территории СССР до линии Архангельск – Сталинград, намеченной планом "Барбаросса".

Как отметил Нарышкин, операция была сорвана благодаря разведке, которая предупредила советские войска. Они совершили молниеносную перегруппировку для подготовки к обороне, и англосаксам пришлось отложить план, добавил он.

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