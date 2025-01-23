Нарышкин заявил, что обстановка в мире не будет спокойной в 2025 году

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Мировая обстановка в наступившем году не будет спокойной. Многое будет зависеть от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит здравого смысла и выдержки. Таким мнением поделился директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Мы с вами наблюдаем и даже являемся частью процесса перехода от однополярного, отживающего свой век миропорядка к новому, справедливому миропорядку. И этот процесс, конечно, имеет свои риски, и очень непростой", – приводит РИА Новости слова Нарышкина.

В ноябре прошлого года глава СВР отмечал, что заявления Запада о заморозке конфликта на Украине связаны с тем, что стратегическая инициатива на поле боя принадлежит России.

По словам Нарышкина, политики на Западе теперь думают над тем, как им не потерпеть поражения и по возможности сохранить на Украине "русофобский неонацистский режим".