В СВР заявили, что Запад перестал думать о стратегическом поражении РФ

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Заявления Запада о заморозке конфликта на Украине связаны с тем, что стратегическая инициатива на поле боя принадлежит России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По словам главы СВР, политики на Западе теперь думают над тем, как им не потерпеть поражения и по возможности сохранить на Украине "русофобский неонацистский режим".

Западные страны хотят создать хаос на территории РФ и государств – членов СНГ, считает Нарышкин. При этом он подчеркнул, что определять картину безопасности будут те шаги, которые страны СНГ предпринимают в вопросе формирования евразийской архитектуры безопасности.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право наносить удары не только по целям на территории Украины, но и по объектам в странах, чьими вооружениями украинская армия решит атаковать российские территории. Президент подчеркнул, что РФ будет всегда готова ответить на действия Запада, хоть и предпочитает решать конфликты мирными средствами.

В ответ на удары Украины западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

По словам Путина, таким образом прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Цель пуска ракеты была достигнута – все боевые блоки достигли объекта поражения.