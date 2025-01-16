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Взаимодействие Владимира Путина и избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сможет помочь в разрешении украинского кризиса уже в 2025 году. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.

"Да. Я думаю, что так будет. И прошу бога, чтобы так было, потому что это плохо для нас, для вас и для всех", – подчеркнул словацкий политик, отвечая на вопрос о возможности продвижения в украинском урегулировании за счет совместной работы Путина и Трампа.

Помимо этого, Данко отметил, что "немцы, французы и американцы радуются", когда возникают конфликты между другими государствами, поскольку они "зарабатывают на этом".

"Когда спорят словаки с чехами, когда возникает напряжение между поляками и венграми или словаками и венграми (у нас тяжелая история в этом отношении, хотя в то же время у нас очень тесные семейные связи между народами, но мы действительно сильно навредили друг другу), конфликты между нами устраивает Запад", – заметил политик.

По его словам, так многие западные государства стремятся сохранить свой уровень жизни – "они хотят, чтобы кто-то другой работал на них".

Ранее Данко в ходе своего визита в Россию сделал репортаж из московского супермаркета сети "Ашан", принадлежащей французской компании. На видео словацкий депутат гуляет по супермаркету, восхищаясь наличием и разнообразием продуктов питания. Он подчеркнул, что таким образом хочет показать жителям своей страны, что доступность продуктов в России не сильно отличается от стран Европы.